Лео Лакруа
№4
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
27 февр. 1992 (29) лет
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
Гамбург
1 : 3
РБ Лейпциг
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/2 финала
Гамбург
1
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/2 финала
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 19:30
Падерборн
0 : 2
Гамбург
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/4 финала
Падерборн
0
Гамбург
2
был в запасе
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
Гамбург
1 : 0
Нюрнберг
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Гамбург
1
Нюрнберг
0
был в запасе