Кевин Фикеншер
№18
Вратарь
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Команда
Сьон
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
6 июля 1988 (32) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 19:00
Сьон
1 : 1
Судува
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сьон
1
Судува
1
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
Судува
3 : 0
Сьон
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Судува
3
Сьон
0
был в запасе