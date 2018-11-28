Никола Стоилькович
№19
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Сербия
Дата рождения
17 авг. 1992 (28) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
Наполи
3 : 1
Црвена Звезда
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Наполи
3
Црвена Звезда
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2018 06 нояб. 2018 вт 20:55
Црвена Звезда
2 : 0
Ливерпуль
06.11.2018 06 нояб. 2018 вт 20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Црвена Звезда
2
Ливерпуль
0
был в запасе
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 22:00
Ливерпуль
4 : 0
Црвена Звезда
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Ливерпуль
4
Црвена Звезда
0
был в запасе