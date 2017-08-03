Педру Сантуш
№23
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
22 апр. 1988 (33) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 23:00
Брага
2 : 1
АИК
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Брага
2
АИК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
АИК
1 : 1
Брага
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АИК
1
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд