Мауро (Соуза Силва)
№63
Полузащитник
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Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
31 окт. 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Брага
3 : 1
Коньяспор
29'
38'
29'
38'
29'
38'
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брага
3
Коньяспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Коньяспор
1 : 1
Брага
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Коньяспор
1
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Шахтер
2 : 0
Брага
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
2
Брага
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Брага
1 : 1
Гент
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брага
1
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур