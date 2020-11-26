Марсело Гойано
№87
Защитник
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 окт. 1987 (33) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Карабах
2 : 3
Сивасспор
62'
62'
62'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
2
Сивасспор
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Сивасспор
2 : 0
Карабах
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сивасспор
2
Карабах
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур