Джаван (Феррейра да Силва)
№16
Защитник
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Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
31 дек. 1987 (33) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
Брага
2 : 4
Шахтер
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брага
2
Шахтер
4
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Брага
3 : 1
Коньяспор
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брага
3
Коньяспор
1
был в запасе
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Коньяспор
1 : 1
Брага
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Коньяспор
1
Брага
1
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Шахтер
2 : 0
Брага
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
2
Брага
0
был в запасе