Кевин Люкассен
№19
Нападающий
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Команда
Слован
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
27 июля 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Брага
2 : 1
Слован
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
2
Слован
1
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Слован
1 : 1
Гронинген
87'
90'
87'
90'
87'
90'
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
87'
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Гронинген
1
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур