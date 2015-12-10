Милан Кербр
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
10 сент. 1989 (31) год
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Слован
2 : 4
Марсель
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Слован
2
Марсель
4
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Брага
2 : 1
Слован
25'
25'
25'
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
2
Слован
1
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Гронинген
0 : 1
Слован
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гронинген
0
Слован
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Марсель
0 : 1
Слован
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Марсель
0
Слован
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Слован
0 : 1
Брага
90'
90'
90'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
0
Брага
1
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур