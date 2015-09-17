Даниэль Сунголь
№19
Полузащитник
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Команда
Теплице
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
26 февр. 1995 (26) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Слован
0 : 1
Брага
32'
32'
32'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
0
Брага
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур