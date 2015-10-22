Мимун Махи
№181
Полузащитник
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Команда
Гронинген
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 марта 1994 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Слован
1 : 1
Гронинген
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Гронинген
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Брага
1 : 0
Гронинген
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
1
Гронинген
0
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Гронинген
0 : 3
Марсель
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 66' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Гронинген
0
Марсель
3
минуты: 66' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур