Йеспер Дрост
№17
Полузащитник
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Команда
Гронинген
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 янв. 1993 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Гронинген
0 : 0
Брага
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Гронинген
0
Брага
0
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Марсель
2 : 1
Гронинген
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Марсель
2
Гронинген
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Гронинген
0 : 1
Слован
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гронинген
0
Слован
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Слован
1 : 1
Гронинген
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Гронинген
1
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Брага
1 : 0
Гронинген
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
1
Гронинген
0
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Гронинген
0 : 3
Марсель
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Гронинген
0
Марсель
3
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур