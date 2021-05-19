Ханс Хатебур
№33
Защитник
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Команда
Аталанта
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 янв. 1994 (27) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:00
Аталанта
1 : 2
Ювентус
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Кубок, Финал
Аталанта
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 76' / Италия. Кубок, Финал
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:15
Аталанта
3 : 1
Кальяри
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:15
минуты: 68' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
3
Кальяри
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала