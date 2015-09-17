Роберт Барцак
№27
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
12 марта 1996 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Легия
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
1
Легия
0
был в запасе