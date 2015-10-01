Рафал Маковски
№47
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
5 авг. 1996 (24) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Легия
0 : 2
Наполи
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Легия
0
Наполи
2
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Легия
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
1
Легия
0
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур