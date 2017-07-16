Дмитрий Кириллов
№61
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
Зенит-2
0 : 1
Сочи
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
0
Сочи
1
был в запасе