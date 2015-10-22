Марко Ларсен
№19
Нападающий
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
15 мая 1993 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Мидтьюлланд
1 : 4
Наполи
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Мидтьюлланд
1
Наполи
4
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур