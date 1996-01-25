Давид Акинтола
№42
Полузащитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
13 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Мидтьюлланд
1 : 4
Наполи
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Мидтьюлланд
1
Наполи
4
был в запасе