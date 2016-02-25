Рилван Хассан
№36
Полузащитник
Подписаться
Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
9 февр. 1991 (30) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
Манчестер Юнайтед
5 : 1
Мидтьюлланд
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
5
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
Мидтьюлланд
2 : 1
Манчестер Юнайтед
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мидтьюлланд
2
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала