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Кристоффер Ольссон
№17
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Швеция
Дата рождения
30 июня 1995 (25) лет
Рост
179
Сейчас играет за «Краснодар», а осенью 2013-го провел матч за лондонский «Арсенал» – вышел на замену в конце игры на Кубок лиги и еще забил решающий пенальти. Эта игра так и осталась единственной в «Арсенале».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
45'
45'
45'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
3
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:00
Краснодар
1 : 3
Сочи
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
1
Сочи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:00
Краснодар
2 : 2
Зенит
54'
54'
54'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Краснодар
0 : 5
Ахмат
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 54' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0
Ахмат
5
минуты: 54' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2
Динамо
3
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
75'
75'
75'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
75'
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:00
Спартак
6 : 1
Краснодар
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
6
Краснодар
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
90'
90'
90'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Тамбов
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
1
Тамбов
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Зенит
3 : 1
Краснодар
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
3
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
52'
52'
52'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
52'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
20:00
Сочи
1 : 1
Краснодар
17'
17'
17'
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Сочи
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
20:00
Краснодар
7 : 2
Химки
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
7
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
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