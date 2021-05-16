Кристоффер Ольссон №17 Полузащитник Подписаться

Команда Краснодар

Гражданство Швеция

Дата рождения 30 июня 1995 (25) лет

Рост 179

Сейчас играет за «Краснодар», а осенью 2013-го провел матч за лондонский «Арсенал» – вышел на замену в конце игры на Кубок лиги и еще забил решающий пенальти. Эта игра так и осталась единственной в «Арсенале».