Андре Ремер
№28
Защитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
18 июля 1993 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 21:00
Мидтьюлланд
1 : 1
Аполлон
40'
40'
40'
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Мидтьюлланд
1
Аполлон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 20:00
Аполлон
3 : 2
Мидтьюлланд
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Аполлон
3
Мидтьюлланд
2
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:00
Арка
3 : 2
Мидтьюлланд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Арка
3
Мидтьюлланд
2
был в запасе