Патрик Бангор
№26
Защитник
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Дания
Дата рождения
4 апр. 1994 (27) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
Ян
3 : 1
Дармштадт
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ян
3
Дармштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала