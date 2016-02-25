Уйгар Зейбек
№15
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
4 июня 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 19:00
Локомотив
1 : 1
Фенербахче
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Локомотив
1
Фенербахче
1
был в запасе
16.02.2016 16 февр. 2016 вт 20:00
Фенербахче
2 : 0
Локомотив
16.02.2016 16 февр. 2016 вт 20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
2
Локомотив
0
был в запасе