Хакан Кинемр
№41
Защитник
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Команда
Газиантепспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
13 февр. 1994 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Фенербахче
1 : 3
Мольде
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фенербахче
1
Мольде
3
был в запасе