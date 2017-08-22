Матей Йелич
№9
Нападающий
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Команда
Славен Белупо
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 нояб. 1990 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.08.2017 22 авг. 2017 вт 21:45
Риека
0 : 1
Олимпиакос
22.08.2017 22 авг. 2017 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Риека
0
Олимпиакос
1
был в запасе
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 21:45
Риека
0 : 0
Зальцбург
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Риека
0
Зальцбург
0
был в запасе
26.07.2017 26 июля 2017 ср 19:45
Зальцбург
1 : 1
Риека
26.07.2017 26 июля 2017 ср 19:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Зальцбург
1
Риека
1
был в запасе