Александру Някша
№9
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Румыния
Дата рождения
3 сент. 1991 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Динамо
0 : 1
Рапид
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Рапид
1
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Виктория
2 : 0
Динамо
14'
14'
14'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Виктория
2
Динамо
0
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур