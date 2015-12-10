Айдин Махмутович
№14
Нападающий
Подписаться
Команда
Сигма
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
6 апр. 1986 (35) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Виктория
3 : 3
Вильярреал
83'
83'
83'
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Виктория
3
Вильярреал
3
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 19:00
Динамо
1 : 0
Виктория
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
1
Виктория
0
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Виктория
1 : 2
Рапид
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Виктория
1
Рапид
2
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Рапид
3 : 2
Виктория
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рапид
3
Виктория
2
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Вильярреал
1 : 0
Виктория
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вильярреал
1
Виктория
0
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Виктория
2 : 0
Динамо
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Виктория
2
Динамо
0
был в запасе