Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Калифа Кулибали
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Нант
Гражданство
Мали
Дата рождения
21 авг. 1991 (29) лет
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Нант
1 : 2
Монпелье
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Дижон
0 : 4
Нант
6'
61'
6'
61'
6'
61'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
6'
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
0
Нант
4
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 37 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Нант
3 : 0
Бордо
19'
19'
19'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
19'
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
3
Бордо
0
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Брест
1 : 4
Нант
62'
62'
62'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
62'
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1
Нант
4
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Страсбур
1 : 2
Нант
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Страсбур
1
Нант
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
Нант
1 : 2
Лион
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1
Лион
2
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Ренн
1 : 0
Нант
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
1
Нант
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Нант
1 : 2
Ницца
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Нант
1 : 1
Лорьян
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1
Лорьян
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
ПСЖ
1 : 2
Нант
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
1
Нант
2
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Нант
1 : 2
Монако
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Нант
1 : 1
Ланс
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Нант
0 : 0
Ренн
13'
13'
13'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Лион
3 : 0
Нант
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3
Нант
0
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
21:00
Ланс
1 : 1
Нант
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
21:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
1
Нант
1
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
был в запасе
Показать все игры