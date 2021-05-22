Бенито Раман
№9
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 нояб. 1994 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Герта
2
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Хоффенхайм
4 : 2
Шальке-04
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
4
Шальке-04
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 64'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
Боруссия
3
минуты: 1' - 64' / Германия. Бундеслига, 26 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Вольфсбург
5 : 0
Шальке-04
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
5
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
0
Майнц
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Штутгарт
5 : 1
Шальке-04
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
5
Шальке-04
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Шальке-04
0 : 4
Боруссия
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Боруссия
4
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 63' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
минуты: 63' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 59' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 59' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 72'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
минуты: 1' - 72' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 61'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
минуты: 1' - 61' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Шальке-04
0 : 1
Арминия
90'
90'
90'
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
0
Арминия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:30
Шальке-04
0 : 2
Фрайбург
19'
19'
19'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 73'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
0
Фрайбург
2
минуты: 1' - 73' / Германия. Бундеслига, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
52'
52'
52'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:30
52'
минуты: 1' - 82'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 82' / Германия. Бундеслига, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
Шальке-04
0 : 3
Байер
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур