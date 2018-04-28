Даниэль Миличевич
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
5 янв. 1986 (35) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
Лилль
3 : 1
Метц
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
3
Метц
1
был в запасе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
Метц
1 : 1
Кан
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
Кан
1
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
Ренн
1 : 2
Метц
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
1
Метц
2
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 18:00
Метц
0 : 5
Лион
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0
Лион
5
был в запасе
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Страсбур
2 : 2
Метц
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
2
Метц
2
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
Генгам
2 : 2
Метц
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Генгам
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
Труа
1 : 0
Метц
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Труа
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
Метц
0 : 1
Монпелье
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
0
Монпелье
1
был в запасе
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:45
Марсель
6 : 3
Метц
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
6
Метц
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Метц
2 : 1
Ницца
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
Монако
3 : 1
Метц
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3
Метц
1
был в запасе
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Метц
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Метц
1
был в запасе