Урош Витас
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
6 июля 1992 (28) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
Гент
2 : 1
Зенит
09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Гент
2
Зенит
1
был в запасе
24.11.2015 24 нояб. 2015 вт 22:45
Лион
1 : 2
Гент
24.11.2015 24 нояб. 2015 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Лион
1
Гент
2
был в запасе
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
Зенит
2 : 1
Гент
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Зенит
2
Гент
1
был в запасе
16.09.2015 16 сент. 2015 ср 21:45
Гент
1 : 1
Лион
16.09.2015 16 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Гент
1
Лион
1
был в запасе