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Гастон Перейро
№20
Полузащитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
11 июня 1995 (25) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
Кальяри
0 : 1
Дженоа
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
0
Дженоа
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Удинезе
0 : 1
Кальяри
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0
Кальяри
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
21:45
Кальяри
4 : 3
Парма
90'
90'
90'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
21:45
90'
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4
Парма
3
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
Интер
1 : 0
Кальяри
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Кальяри
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Кальяри
0 : 2
Верона
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0
Верона
2
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
83', 83'
83', 83'
83', 83'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
83', 83'
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1
Ювентус
3
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Кальяри
0 : 1
Аталанта
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
0
Аталанта
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
20:00
Фиорентина
1 : 0
Кальяри
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1
Кальяри
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
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