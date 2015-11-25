Нуну Сантуш
№11
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
13 февр. 1995 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 18:00
Астана
2 : 2
Бенфика
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 18:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Астана
2
Бенфика
2
был в запасе
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
Бенфика
2 : 0
Астана
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
2
Астана
0
был в запасе