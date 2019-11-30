Зинан Гюмюш
№29
Нападающий
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
15 янв. 1994 (27) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:00
Дженоа
0 : 1
Торино
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
0
Торино
1
был в запасе
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 22:45
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
СПАЛ
1
Дженоа
1
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:45
Наполи
0 : 0
Дженоа
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
0
Дженоа
0
был в запасе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Дженоа
1 : 3
Удинезе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1
Удинезе
3
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2
Дженоа
1
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:45
Дженоа
3 : 1
Брешиа
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 9 тур