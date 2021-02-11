Алекс Моуатт
№27
Полузащитник
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Команда
Барнсли
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 февр. 1995 (26) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
Барнсли
0 : 1
Челси
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Барнсли
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала