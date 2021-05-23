Карлан Грант
№29
Нападающий
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 сент. 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Вест Бромвич
1 : 3
Вест Хэм
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
3
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 18:30
Вест Бромвич
1 : 2
Ливерпуль
16.05.2021 16 мая 2021 вс 18:30
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
2
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:00
Арсенал
3 : 1
Вест Бромвич
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
03.05.2021 03 мая 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
1 : 1
Вулверхэмптон
03.05.2021 03 мая 2021 пн 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:00
Астон Вилла
2 : 2
Вест Бромвич
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 22:00
Лестер Сити
3 : 0
Вест Бромвич
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лестер Сити
3
Вест Бромвич
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
3 : 0
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
3
Саутгемптон
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:30
Челси
2 : 5
Вест Бромвич
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2
Вест Бромвич
5
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Бромвич
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Манчестер Юнайтед
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 24' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
минуты: 24' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Вест Бромвич
0 : 5
Манчестер Сити
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Сити
5
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 16 тур