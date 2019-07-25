Вив Соломон-Отабор
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
ЦСКА
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 янв. 1996 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
ЦСКА
1 : 0
Осиек
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ЦСКА
1
Осиек
0
был в запасе