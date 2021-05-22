Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Демарай Грей
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Байер
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 июня 1996 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Байер
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
3
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Байер
1 : 1
Унион
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
1
Унион
1
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Вердер
0 : 0
Байер
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0
Байер
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
Байер
3 : 1
Айнтрахт
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
3
Айнтрахт
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:30
Герта
3 : 0
Байер
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Герта
3
Байер
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:30
Байер
1 : 2
Арминия
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
1
Арминия
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Боруссия
0 : 1
Байер
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
0
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
Байер
1 : 2
Фрайбург
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 67'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 67' / Германия. Бундеслига, 23 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:30
Аугсбург
1 : 1
Байер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1
Байер
1
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:30
Байер
2 : 2
Майнц
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
2
Майнц
2
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Байер
5 : 2
Штутгарт
84'
84'
84'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
84'
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
5
Штутгарт
2
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур