Демарай Грей
№28
Полузащитник
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Команда
Байер
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 июня 1996 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Боруссия
3 : 1
Байер
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
3
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Байер
1 : 1
Унион
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
1
Унион
1
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Вердер
0 : 0
Байер
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0
Байер
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
Байер
3 : 1
Айнтрахт
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
3
Айнтрахт
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:30
Герта
3 : 0
Байер
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Герта
3
Байер
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:30
Байер
1 : 2
Арминия
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
1
Арминия
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
Боруссия
0 : 1
Байер
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
0
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Байер
1 : 2
Фрайбург
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 67'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 67' / Германия. Бундеслига, 23 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
Аугсбург
1 : 1
Байер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1
Байер
1
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Байер
2 : 2
Майнц
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
2
Майнц
2
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Байер
5 : 2
Штутгарт
84'
84'
84'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
84'
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
5
Штутгарт
2
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур