Стефен Глисон
№25
Полузащитник
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
3 авг. 1988 (32) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
Бернли
3 : 1
Абердин
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Бернли
3
Абердин
1
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
Абердин
1 : 1
Бернли
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Абердин
1
Бернли
1
был в запасе