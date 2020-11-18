Джоко Зайков
№6
Защитник
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Команда
Шарлеруа
Гражданство
Македония
Дата рождения
10 февр. 1995 (26) лет
Рост
184
Вес
77
Когда уходил из «Работничков» в «Ренн», написал письмо клубу, где рассыпался в благодарностях. Особенно приятные слова: «Этот трансфер – командное достижение, которое должны разделять все».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Армения
1 : 0
Северная Македония
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Армения
1
Северная Македония
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Северная Македония
2 : 1
Эстония
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Северная Македония
2
Эстония
1
минуты: 85' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Северная Македония
1 : 1
Грузия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Северная Македония
1
Грузия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Эстония
3 : 3
Северная Македония
88'
88'
88'
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
88'
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Эстония
3
Северная Македония
3
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
Грузия
1 : 1
Северная Македония
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Грузия
1
Северная Македония
1
был в запасе
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Северная Македония
2 : 1
Армения
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Северная Македония
2
Армения
1
был в запасе