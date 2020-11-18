Джоко Зайков №6 Защитник Подписаться

Команда Шарлеруа

Гражданство Македония

Дата рождения 10 февр. 1995 (26) лет

Рост 184

Вес 77

Когда уходил из «Работничков» в «Ренн», написал письмо клубу, где рассыпался в благодарностях. Особенно приятные слова: «Этот трансфер – командное достижение, которое должны разделять все».