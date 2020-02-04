Майкл Моррисон
№28
Защитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 марта 1988 (33) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Кардифф
2(1) : 2(4)
Рединг
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кардифф
2(1)
Рединг
2(4)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала