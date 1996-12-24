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Бартош Капустка
№32
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Польша
Дата рождения
23 дек. 1996 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
Фрайбург
0 : 2
Вольфсбург
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
0
Вольфсбург
2
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Фрайбург
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
1
Фрайбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:30
Аугсбург
3 : 3
Фрайбург
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
3
Фрайбург
3
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:30
Фрайбург
2 : 1
Майнц
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
2
Майнц
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
17:30
Вольфсбург
3 : 1
Фрайбург
68'
68'
68'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
17:30
68'
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3
Фрайбург
1
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:30
Фрайбург
0 : 1
Шальке-04
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
0
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
20:00
Штутгарт
3 : 0
Фрайбург
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
3
Фрайбург
0
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:30
Байер
4 : 0
Фрайбург
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
4
Фрайбург
0
был в запасе
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
Фрайбург
0 : 0
Боруссия
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
0
Боруссия
0
был в запасе