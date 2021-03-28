Нико Хямяляйнен №31 Защитник Подписаться

Команда Куинз Парк Рейнджерс

Гражданство Финляндия

Дата рождения 5 марта 1997 (24) года

Родился и вырос в США. Его мать – американка, а отец поехал в эту страну на заработки после карьеры.