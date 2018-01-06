Коул Скьюз
№8
Полузащитник
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 марта 1986 (35) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Ипсвич Таун
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ипсвич Таун
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе