Джош Эммануэль
№29
Защитник
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 23:00
Сток Сити
2 : 3
Шрусбери Таун
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
2
Шрусбери Таун
3
был в запасе
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Шрусбери Таун
1 : 1
Сток Сити
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шрусбери Таун
1
Сток Сити
1
был в запасе