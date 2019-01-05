Дин Геркен
№1
Вратарь
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 мая 1985 (36) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Аккрингтон Стэнли
1 : 0
Ипсвич Таун
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Аккрингтон Стэнли
1
Ипсвич Таун
0
был в запасе