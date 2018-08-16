Джейми Мерфи
№7
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
28 авг. 1989 (31) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:15
Марибор
0 : 0
Рейнджерс
74'
74'
74'
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Марибор
0
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
Рейнджерс
3 : 1
Марибор
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рейнджерс
3
Марибор
1
был в запасе
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
Рейнджерс
1 : 1
Осиек
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рейнджерс
1
Осиек
1
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
Осиек
0 : 1
Рейнджерс
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Осиек
0
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:55
Шкупи
0 : 0
Рейнджерс
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Шкупи
0
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
12.07.2018 12 июля 2018 чт 21:45
Рейнджерс
2 : 0
Шкупи
23'
23'
23'
12.07.2018 12 июля 2018 чт 21:45
23'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Рейнджерс
2
Шкупи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд