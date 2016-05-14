Джон Тшибумбу
№24
Нападающий
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Команда
Газелек
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
6 янв. 1989 (32) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Лорьян
1 : 0
Газелек
74'
74'
74'
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 22:00
Лион
2 : 1
Газелек
15'
15'
15'
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
2
Газелек
1
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:00
Газелек
3 : 2
Бастия
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Газелек
3
Бастия
2
был в запасе
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
Газелек
2 : 4
Лилль
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Газелек
2
Лилль
4
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
Анжер
0 : 0
Газелек
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Газелек
0
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:00
Ницца
3 : 0
Газелек
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3
Газелек
0
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:00
Газелек
1 : 0
Кан
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Газелек
1
Кан
0
был в запасе
09.03.2016 09 марта 2016 ср 20:30
Газелек
1 : 1
Марсель
09.03.2016 09 марта 2016 ср 20:30
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 28 тур
Газелек
1
Марсель
1
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 28 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Бордо
1 : 1
Газелек
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
1
Газелек
1
был в запасе
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
Тулуза
1 : 1
Газелек
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
1
Газелек
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
Газелек
0 : 0
Генгам
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 13'
Франция. Лига 1, 25 тур
Газелек
0
Генгам
0
минуты: 1' - 13' / Франция. Лига 1, 25 тур
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
0 : 4
Монпелье
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Газелек
0
Монпелье
4
был в запасе
22.01.2016 22 янв. 2016 пт 22:30
Ренн
1 : 0
Газелек
22.01.2016 22 янв. 2016 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
74'
74'
74'
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Монако
2 : 2
Газелек
31'
31'
31'
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
31'
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
2
Газелек
2
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 19:00
Газелек
2 : 1
Лион
83'
83'
83'
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Газелек
2
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
Марсель
1 : 1
Газелек
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
минуты: 41' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1
Газелек
1
минуты: 41' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Монпелье
0 : 2
Газелек
74'
82'
74'
82'
74'
82'
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
74'
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0
Газелек
2
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Газелек
1
Лорьян
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 16:00
Бастия
1 : 2
Газелек
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 16:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бастия
1
Газелек
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур