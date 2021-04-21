Даниэль Петкович
№30
Вратарь
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Команда
Анжер
Гражданство
Черногория
Дата рождения
25 мая 1993 (28) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:45
ПСЖ
5 : 0
Анжер
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/4 финала
ПСЖ
5
Анжер
0
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
Седан
0 : 1
Анжер
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/8 финала
Седан
0
Анжер
1
был в запасе
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
Анжер
2 : 1
Ренн
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анжер
2
Ренн
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала