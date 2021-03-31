Стефан Ашковски
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
24 февр. 1992 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Германия
1 : 2
Северная Македония
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Германия
1
Северная Македония
2
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Северная Македония
5 : 0
Лихтенштейн
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 66' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Македония
5
Лихтенштейн
0
минуты: 66' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Румыния
3 : 2
Северная Македония
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Румыния
3
Северная Македония
2
был в запасе